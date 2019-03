Jonge ouders ontkennen drugs in bijzijn minderjarigen, ondanks foto van poserende baby met joint JHM

07 maart 2019

13u53 0 Oostende Een jong ouderpaar uit Oostende wordt vervolgd voor drugsfeiten in de Brugse rechtbank maar ze zijn het helemaal niet eens met wat de procureur hen ten laste legt. Ondanks het bezit van een erg belastende foto: daarop is hun pasgeboren zoontje te zien met een joint naast zich.

Het openbaar ministerie eist 2 jaar cel voor T.D. De 22-jarige man wordt vervolgd voor de verkoop van 2 kilogram cannabis en 80 gram cocaïne. Hij zou ook gedeald hebben aan minderjarigen. Al van in begin 2017 liep er bij de politie van Oostende een onderzoek tegen hem maar pas op 23 januari werd overgegaan tot een huiszoeking. Daarbij werden naast drugs verschillende gsm’s gevonden. “Hij beweerde dat die niet van hem maar van zijn broer waren, maar de telefoon ontgrendelde zich pas door gezichtsherkenning van T.D.”, sprak de procureur. “En op die GSM werd een belastende en walgelijke foto gevonden. Zijn pasgeboren zoontje ligt er neer met naast hem een brandende joint. Zijn vriendin Q.V (19) wordt vervolgd omdat zij joints gerookt zou hebben in het bijzijn van haar baby. Ik vraag 1 jaar cel voor haar.” De twee riskeren ook een verbeurdverklaring van 23.140 euro. Hun advocaat is het ten stelligste oneens. “Ten eerste was dat geen brandende joint op die foto. Dat er aanstoot wordt genomen aan de foto kan ik nog begrijpen maar de feiten moeten juist zijn. T.D. verkocht nooit aan meerderjarigen, hij vroeg zelfs telkens hun leeftijd. Er is geen enkel bewijs van. De hoeveelheden zijn ook overdreven. En wat Q.V. betreft: ook dat klopt niet: ze zegt zelf dat ze altijd pas rond middernacht een jointje rookte tegen de stress als de baby sliep. Voor haar vraag ik de vrijspraak voor die verzwarende omstandigheid, en de opschorting voor het bezit van joints.” T.D. kreeg op 21 december 2017 al eens 2 jaar met uitstel en vraagt die straf als voldoende te beschouwen met enkel nog een bijkomende werkstraf. Vonnis op 4 april.