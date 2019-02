Jonge moeder lichtgewond na aanval met mes

in bijzijn van kind Bart Boterman

12 februari 2019

16u47 0 Oostende Een 24-jarige moeder is dinsdagmorgen in het bijzijn van haar kind aangevallen met een mes door een onbekende op straat. De vrouw liep oppervlakkige snijwonden op.

De aanval gebeurde rond 9.30 uur op de hoek van de Amsterdamstraat en Gentstraat in Oostende. De jonge moeder was op wandel met haar kind in een kinderwagen. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits sprak een onbekende man het slachtoffer aan en ontstond een banale discussie. “De reactie van het slachtoffer zinde de dader niet, waarop hij enkele keren uithaalde met een mes”, reageert politiewoordvoerder Carlo Smits. De dader vluchtte weg.

Het slachtoffer liep oppervlakkige snijwonden op en was in shock. Ook het kind liep een trauma op. “De vrouw is op eigen kracht naar huis gewandeld met haar kind en heeft de huisarts geraadpleegd en de politie gebeld. Op basis van de eerste inlichtingen werd kort na de feiten iemand opgepakt, maar de betrokkene bleek niet de dader te zijn. Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale recherche”, voegt commissaris Carlo Smits toe.