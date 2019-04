Jonge ingenieurs kijken uit naar lancering van hun autonome en onbemande boot in de Atlantische oceaan Leen Belpaeme

14 april 2019

19u33 0 Oostende In mei zetten vier ingenieursvrienden een autonome, onbemande boot uit om de Atlantische oceaan over te varen. Als het lukt zullen ze de eerste zijn om dit project te realiseren. Bedoeling is om atmosferische en oceanografische data te verzamelen en door te sturen.

Pieter-Jan Note, Julien Meert, Bertold Van den Bergh en Andreas Belderbos studeerden samen voor burgerlijk ingenieur aan de universiteit van Leuven. Na hun studies kwamen ze op het idee om een ‘zijprojectje’ naast hun werk op te starten. Ze droomden ervan om als eerste een autonome boot de Atlantische oceaan te sturen. Er zijn er al die het geprobeerd hebben, maar de boot kwam nooit aan op zijn bestemming. Vier jaar en veel weekends later zal hun boot in mei in Les Sables d’Olonne in Frankrijk te water gelaten worden. De definitieve versie van hun boot werd gisteren getoond in Oostende, waar de vier hun ontwerp al regelmatig kwam testen. “We werken samen met het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) en hebben al testen gedaan op zee en in de spuikom. Alles is nu klaar om in mei te vertrekken”, vertellen de ingenieurs. De route is niet toevallig gekozen. “De boot zal naar schatting 90 dagen nodig hebben om 7000 kilometer te overbruggen. Onze eerste uitdaging om een drukke vaarroute te passeren. Er is een antenne op de boot die andere schepen, hun snelheid en koers detecteert en de koers daaraan aanpast. We trekken richting het zuiden omdat we dan meer zon hebben om de zonnepanelen op te laden. We willen daarnaast ook de plastic soep zo veel mogelijk vermijden”, licht Julien Meert toe. De vier meter lange boot is gebouwd uit licht compositiemateriaal. Je kan het project volgen via www.projectmahi.com.