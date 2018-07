Jonge dealer aangehouden 17 juli 2018

Een 20-jarige Oostendenaar die zaterdag werd opgepakt in het station van Oostende in het bezit van speed en cannabis, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Brugge. Na een uitlezing van zijn gsm bleek namelijk dat de verdachte zich al langer bezighield met drugshandel. Vrijdag komt de man opnieuw voor de raadkamer. Dan wordt beslist of hij een maand langer in voorhechtenis moet. (BBO)