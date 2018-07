Jong Vld: "Honden op Klein Strand electorale zet" 05 juli 2018

Jong Vld reageert op het besluit van het stadsbestuur om deze zomer honden toe te laten op het Klein Strand. Na de zomermaanden zou de regel definitief kunnen worden. Jong Vld Oostende opende vorig jaar al het debat om honden toe te laten op het strand. "Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) ziet vlak voor de verkiezingen het licht. Wat vorig jaar op een duidelijk 'njet' botste, wordt nu plots bespreekbaar", zegt Charlotte De Backer, voorzitter van Jong Vld Oostende. "We zijn tevreden dat de burgemeester inziet dat er een draagvlak is en vinden het opmerkelijk dat hij nu een eerste stap zet. Maar we vinden het jammer dat dit zonder overleg gebeurt. Het voorstel is ook onverantwoord. In de zomermaanden heb je op het Klein Strand ook badgasten, honden moeten daar niet tussen lopen. Over controle wordt zelfs niets gesproken. Dit is een gemiste kans voor Oostende en een zet voor puur electoraal gewin." (TVA)