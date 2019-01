Jong Groen Middenkust hangt winterjassen op in Gaanderijen en Normandpark Timmy Van Assche

01 januari 2019

13u37 0 Oostende Op verschillende plaatsen hebben leden van Jong Groen Middenkust winterjassen opgehangen. Daarmee vragen de jongeren aandacht voor daklozen of mensen die het in deze winterse periode moeilijk hebben.

Leden van Jong Groen Middenkust voerden actie in het Maria-Hendrikapark en Gaanderijen in Oostende. Er werden vier winterjassen opgehangen aan bomen. “Ook in Middelkerke werden negen jassen uitgestald in het Normandpark, achter de Sint-Willibrorduskerk en bij de parking van de burgemeester en schepenen aan het gemeentehuis”, vertelt Wieber Ballegeer, ook voorzitter van Groen Middelkerke. Alle jassen kregen een opschrift mee: ‘neem mij mee als je het koud hebt’, met Engelse vertaling. “Wat een kleine moeite is voor ons, kan veel betekenen voor mensen die in deze periode de extra warmte kunnen gebruiken,” aldus Saartje Decaluwé, voorzitster van Jong Groen Middenkust.