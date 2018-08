Jong en oud geniet van 't Plectrum 27 augustus 2018

02u34 0 Oostende Muziekfestival 't Plectrum mag terugblikken op een erg geslaagde zestiende editie. Organisatoren Compagnie Grich en de gemeente verwelkomden 1.900 bezoekers.

"Nadat op vrijdag Maudlin en Solitude Within hadden opgetreden, begon het te regenen. De slotact, Toxic Shock, kon het ten zeerste appreciëren dat we ons podium hadden verlegd. Zo genoot iedereen in het droge van puike muziek", vertelt Ives Deprez van de organisatie. Terwijl er vrijdagavond zo'n 300 liefhebbers opdaagden, waren kinderen baas op zaterdagmiddag. 400 jongeren zakten naar de tuin van Huis Dekeyser om te klimmen op bierbakken, zich uit te leven op een springkasteel of hun toekomst te laten voorspellen bij een waarzegster. 's Avonds noteerden de organisatoren nog eens 1.200 bezoekers voor optredens van Cash & The Million Dollar Quartet, Musest, Fight Footers, Stone Age Cadillac, Escape Elliott, Askebee en Fire Down Below. "Zo was de inrichting van ons terrein met twee podia nieuw. Bovendien pakten we als eerste in de streek uit met PLA-bekers. Ze zien eruit als plastic, maar zijn gemaakt van zetmeel gewonnen uit bladresten van suikerriet en maïs. Het Gistelse Vandewiele Recycling zal de bekers industrieel composteren." Ook alle andere benodigdheden, zoals frietbakjes en -stokjes, roerstokjes of koffiebekers, waren van hout of karton. "We blijven de komende jaren inzetten op vernieuwing, zowel qua invulling als qua muziek. We geven kansen aan lokale bands en werken voort aan de goeie naam van ons festival", besluit Deprez. (TVA)