John Cleese komt naar Kursaal 09 maart 2018

De wereldberoemde komiek, acteur en filmmaker John Cleese (77) komt op donderdag 31 mei naar het Kursaal. Zijn solotour 'The Last Time To See Me Before I Die' is wegens groot succes verlengd. Dat Cleese door de jaren heen niet milder is geworden en graag zijn ongezouten mening geeft, bewijst deze tour. De timing, lichtzinnige en relativerende toon en Britse dictie werken aanstekelijk. Het publiek krijgt geen traditionele stand-upcomedy, maar een uniek komisch perspectief van zijn kleurrijke leven en succesvolle carrière. Het publiek mag hem ook vragen stellen. Ticketprijzen starten vanaf 37,25 euro en zijn verkrijgbaar via www.kursaaloostende.be. (TVA)