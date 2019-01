Johan Verstreken stapt uit politiek Leen Belpaeme

28 januari 2019

Johan Verstreken (54) komt niet meer op bij de verkiezingen in mei en stopt met politiek. “Na wijs beraad heb ik, ondanks het feit dat mij door de partij en Viceminister-president Hilde Crevits een verkiesbare plaats werd aangeboden, beslist om te stoppen met politiek”, laat de Oostendenaar weten. Bart Plasschaert staat wel op de lijst. “Ik duim alvast dat Bart verkozen raakt om onze regiobelangen te verdedigen. Daarnaast staan er in onze regio heel wat nieuwe, jonge gepassioneerde talenten klaar die ik ten volle wil ondersteunen. Toen ik in 2000 de stap zette naar de politiek zei ik in bijna alle interviews dat je op tijd en stond de fakkel moet doorgeven. De tijd is voor mij nu rijp om die fakkel door te geven aan mensen die hebben aangetoond dat ze met dezelfde gedrevenheid en enthousiasme ervoor willen gaan. Wat de toekomst voor mij brengt staat nog niet vast, maar ongetwijfeld kruist een nieuwe uitdaging op termijn mijn pad”, laat Verstreken weten. Hij kwam in 2000 voor het eerst op na een carrière in de media en was in Oostende schepen van Cultuur van 2001 tot 2006. In 2004 werd hij ook Vlaams Parlementslid. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2014 werd hij herkozen en begin juli 2014 werd hij deelstaatsenator.