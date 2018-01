Joe Bonamassa exclusief in Kursaal 02u37 0

Blues- en rockgitarist Joe Bonamassa komt op zondag 10 juni voor een exclusief concert naar het Kursaal. Zijn passage kadert in een grote Europese tournee die in maart begint in het Verenigd Koninkrijk. Het optreden van Bonamassa in Oostende is meteen ook het enige optreden in de hele Benelux. Bonamassa is een rastalent en speelde al op 12-jarige leeftijd in het voorprogramma van BB King. Joe speelde ook samen met legendes als Jason Bonham, Eric Clapton, Stephen Stills, Buddy Guy, Robert Cray, Steve Winwood en Joe Cocker. Sinds 2000 bracht hij elf solo-studioplaten uit. Met Beth Hart volgt dit jaar een nieuw album, 'Black coffee'. De ticketverkoop start vrijdag om 9 uur via www.ticketmaster.be. (TVA)