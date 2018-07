Jiyan vertelt over Koerdische tradities op Babbelsalon 31 juli 2018

Theater aan Zee is een ontdekking op vele vlakken. Dit jaar kan je tijdens het Babbelsalon in contact komen met verschillende culturen in samenwerking met FMDO. In een gezellige tent in het Leopoldpark kruipen bezoekers letterlijk dicht bij elkaar om te luisteren naar Oostendenaars die vertellen over hun culturele achtergrond. Gisteren was de beurt aan Jiyan. Dit is een Koerdische vereniging in Oostende, die zich inzet om de Koerdische geschiedenis, cultuur, tradities kenbaar te maken aan een ruim publiek. Daarnaast organiseert Jiyan ook socio-culturele activiteiten. Ze vertelden gisteren onder meer over het huwelijksritueel bij de Koerden en het nationaal Koerdisch feest.





Sterke koffie

Elke dag komt een andere vereniging aan bod. Samen met het publiek praten ze over tradities en rituelen. "Elke cultuur heeft een schat aan eigen rituelen. Zo wordt onder meer bij een Marokkaanse begrafenis een sterke koffie gedronken, in Mexico viert men de dood tijdens de kleurrijke Dia de los Muertos, de Koerdische en Afghaanse gemeenschap vieren heel uitgebreid de lente", klinkt het bij FMDO.





Deze week komen nog OSBU (Gambia), Ariana (Afghanistan), Syrië met liefde (Syrië), Kolona Maan (multiculturele vrouwenvereniging) en Latinacion (Latijns-Amerika) aan bod.





