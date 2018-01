Jeugd Rode Kruis neemt nieuwe start met initiaties 26 januari 2018

Met speelse initiaties eerste hulp wapent het Jeugd Rode Kruis kinderen en jongeren tegen kleine en grote ongevallen. "Er is veel aandacht voor preventie. Zo heeft elk kind dat een initiatie volgt in de winter een fluohesje gekregen", zegt afdelingsverantwoordelijke Angelo Flederick. "We staan scholieren van het lager en middelbaar onderwijs met raad en daad bij rond thema's als veiligheid en eerste hulp."





In een verder stadium wil de organisatie ook jeugdactiviteiten organiseren voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. De afdeling van Oostende nam na enkele jaren afwezigheid een nieuwe start. Meer info op www.rodekruis.be/oostende.





(TVA)