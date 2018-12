Jean Vandecasteele neemt in stilte afscheid na 36 jaar Oostendse politiek Leen Belpaeme

19 december 2018

17u26 4 Oostende Nu sp.a naar de oppositiebanken verhuist, lieten Johan Vande Lanotte, Franky De Block en Jean Vandecasteele weten dat ze de politiek voor bekeken houden. Alle drie speelden ze de afgelopen decennia een belangrijke rol in de Oostendse politiek, maar Vandecasteele wilde als enige geen interviews meer geven. In een brief laat hij nu nog één keer van zich horen. Hij zegt met een goed gevoel afscheid te nemen.

Jean Vandecasteele is al 36 jaar actief in de Oostendse politiek, waarvan 12 jaar in de oppositie, 19 jaar als burgemeester en 5 jaar als schepen. Als burgemeester was hij bijzonder geliefd. Toen drie jaar geleden beslist werd dat Vande Lanotte de leiding over het schepencollege zou overnemen, viel dat bij veel Oostendenaars niet in goede aarde. Veel mensen blijven er ook van overtuigd dat hij aan de kant geschoven werd, al aardde Vandecasteele best goed in de schaduw van Vande Lanotte. Hij hoefde geen recepties meer af te schuimen, maar kon zich op zijn dossiers gooien. “Ik heb het geluk gehad om samen met goede ploegen veel werk voor Oostende en de Oostendenaars te kunnen verzetten. Ik heb het zeker niet alleen gedaan”, laat Vandecasteele nu weten. “We hebben samen de stad weer op de kaart gezet. We hebben grote delen van de stad vernieuwd samen met grote aanslepende dossiers zoals de renovatie van het Casino Kursaal, en De Grote Post. Er werd meer dan 90 kilometer fietspad aangelegd, er werden parken gerenoveerd, nieuwe zeedijken, straten, pleinen en groenzones aangelegd. Ik heb veel plezier gehad met het aanleggen van fonteinen”, klinkt het.

Stationsproject als grootste verwezenlijking

Het stationsproject is volgens Vandecasteele het grootste project in zijn carrière. “Ik ben sinds 2006 voorzitter van de selectiejury en tot nu toe actief als voorzitter van de coördinerende werkgroep. Dit project zal pas in 2020 afgerond zijn. Dat de renovatie moest gerealiseerd worden terwijl alle bussen, trams en treinen moesten blijven rijden, is meteen de uitleg waarom deze werken zo moeilijk en zo langdurig zijn geweest. Maar het zal ons station en de omgeving voor de volgende honderd jaar bepalen. Ook het zwembad en een nieuw politiekantoor staan in de steigers en nog een pak andere projecten, zoals het Groen Lint met zijn fietspaden, de sterrenwacht, de evenementenruimte, het park Nieuwe Koers, de volkstuinen en de Tuinen van Stene. Die vormen een prachtige groene ruimte rond de stad waar alle Oostendenaars en anderen volop zullen van genieten. Ik besef dat ik veel geluk heb gehad om veel mooie zaken te realiseren en ik hoop dat de Oostendenaars dat ook zo zien.”

Sociale media zijn niets voor hem

Vandecasteele weert de straffe uitspraken in zijn afscheid en laat niet in zijn kaarten kijken over zijn visie op het verlies van sp.a. “Ik hoop dat de nieuwe ploeg het goed zal doen. Dat is dan ook goed voor Oostende en de inwoners. Ik moet dan ook geen kritiek geven, wat ook goed is.” Vandecasteele wil geen verdere interviews meer geven, maar ook tijdens zijn mandaat was communiceren niet zijn sterkste kwaliteit. Tot op vandaag weert hij sociale media en hij is waarschijnlijk een van de moeilijkst bereikbare politici in ons land. Dit jaar werd kort al even het portret van Jean Vandecasteele opgehangen in de gemeenteraadszaal, naast zijn voorgangers. Zolang hij in de gemeenteraad zat, mocht het schilderij nog niet opgehangen worden, maar binnenkort zal Vandecasteele dus, al is het symbolisch, meekijken over de schouders van de nieuwe coalitie.

