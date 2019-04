JCI Oostende-Middenkust organiseert politiek debat één maand voor de verkiezingen Timmy Van Assche

19 april 2019

11u26 3 Oostende Op vrijdag 26 april organiseert JCI Oostende-Middenkust een politiek debat met grote politieke namen.

Het debat richt zich vooral op de federale verkiezingen en vindt precies één maand voor de stembusgang plaats. Sander Loones (N-VA), Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Hendrik Bogaert (CD&V), Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), Jeremie Vaneeckhout (Groen) tekenen present. Ook sp.a zal aan het debat deelnemen, maar het is nog zeker welk kopstuk zal aantreden. Onder meer jeugd, werk, ondernemen, pensioenen en migratie komen aan bod.

Het debat start om 19 uur en vindt plaats in Peugeot-garage Groep Linden Oostende in de Torhoutsesteenweg 691. Het debat bijwonen kost 5 euro. Vooraf inschrijven is wenselijk en kan via www.jciom.be. Nadien kan er, bij een drankje, nog gesproken worden met de kopstukken.