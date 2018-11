Jansseune Construct komt naar Plassendale II 30 november 2018

02u24 0

Jansseune Construct start kort na nieuwjaar met de realisatie van een nieuw bedrijf op de industriezone Plassendale II. "Tegen de zomervakantie willen we verhuizen naar ons nieuwe bedrijf. We bestaan dan tien jaar", zegt Jonas Jansseune van Jansseune Construct. In de nieuwe vestiging komen loodsen, een kantoorruimte en een productiehal voor de productie van prefabstukken. Jansseune Construct is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op nieuwbouw en verbouwingen. Bij het bedrijf, dat momenteel nog gevestigd is in de Gistelsesteenweg in Oudenburg, werken momenteel zestien mensen. Daar komen nog eens tien mensen in onderaanneming bovenop. "Het is onze bedoeling om verder te blijven uitbreiden." Het bedrijf investeert in totaal 1,3 miljoen euro in grond en nieuwbouw op industriezone Plassendale II. (LBB)