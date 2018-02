Jacky Lafon bakt voor Bake-A-Wish 03 februari 2018

03u18 0 Oostende Jacky Lafon was gisteren aanwezig in Vayamundo om pannenkoeken te bakken te verkopen ten voordele van Make-A-Wish.

Ze is één van de gezichten van Bake-A-Wish, een nieuwe jaarlijkse traditie waarbij het de bedoeling is dat iedereen massaal en op zijn eigen manier aan het bakken of smullen gaat. Pannenkoeken, wafeltjes, taart, cake, wat dan ook en dit voor het goede doel. Dat datum werd niet toevallig gekozen.





2 februari is Lichtmis, een Christelijk feest waarbij pannenkoeken gegeten worden. Make-A-Wish helpt kinderen tussen 3 en 18 om hun droom werkelijkheid te zien worden. Zo kunnen ze even hun ziekte vergeten en een ogenblik lang weer gewoon kind kunnen zijn.





De organisatie heeft de afgelopen 27 jaar al meer dan 2.600 wensen in vervulling mogen laten gaan. Ook in andere steden gingen bekende gezichten aan het bakken. (LBB)