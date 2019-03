JAC Oostende blaast 45 kaarsjes uit met fotoshoot Leen Belpaeme

25 maart 2019

21u47 0 Oostende Het JAC in Oostende wordt dit jaar 45. Om dat te vieren organiseerde het team een thematische fotoshoot met als thema oude visserij.

Er werden onder andere foto’s genomen op de Amandine en aan de Slipwaykaai. Via de foto’s wil het JAC de binding met de stad Oostende en haar tradities aantonen. Fotografe van dienst was de Brugse Femke den Hollander. Het JAC biedt advies, hulp en ondersteuning voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Jongeren kunnen er terecht wanneer het in hun leven wat minder gaat. Oostende zet ook in op vorming in samenwerking met de Stad Oostende. Een aantal vormingswerkers geven dagelijks vorming in de secundaire scholen over relaties en seksualiteit.