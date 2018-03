Jabbekenaren richtten West-Vlaamse vzw op 12 maart 2018

De vzw Tsjernobylkinderen werd in 1997 in Limburg opgericht. De focus lag toen al op het ontvangen van Wit-Russische kinderen die in ons land op gezondheidsvakantie kwamen. Door het wegvallen van de subsidies in 2012 zijn veel organisaties gestopt. In 2012 richten Jabbekenaren Rik Demonie en zijn vrouw Annick Verschaeve de West-Vlaamse vzw op. "Wit-Russische kinderen van 7 tot 17 jaar komen bij een van onze ruim dertig West-Vlaamse gastgezinnen logeren", duidt Rik. "Sinds 1997 hebben toch al zo'n honderd verschillende individuen mogen verwelkomen. Ook de werkgroep BelBel.eu behoort tot onze vzw. De groep verrichtte heel wat projecten in Wit-Rusland, zoals elektriciteits- en sanitaire werken. Toen die werkgroep ermee ophield, gaven wij ze een nieuwe drive. Wit-Rusland doet het economisch slecht en de politiek schenkt de slachtoffers geen aandacht. Sommige mensen hebben nog altijd houten hurktoiletten in hun tuin. Wij willen hen steunen en zoeken ook steeds gastgezinnen." Info: 0474/51.50.40 of www.tsjernobylkinderen.be (TVA)