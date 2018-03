Jaar cel voor mislukte overval na casinobezoek 27 maart 2018

Een 37-jarige Oostendenaar is bij verstek veroordeeld tot een jaar cel, omdat hij op 26 augustus vorig jaar twee zussen uit Brussel achtervolgde naar een camping en hen vervolgens met geweld probeerde te overvallen in een caravan. Hij had de zussen van eind de twintig opgemerkt in het casino van Oostende, dacht dat ze geld hadden gewonnen en volgde hen met de tram richting camping Thalassa in Bredene. De overvaller, onder invloed van drugs, drong hun caravan binnen toen het licht uitging en vervolgens ontstond een heuse schermutseling. De man trok aan de haren van een van de slachtoffers en verkocht nog enkele klappen toen ze zich wilden verdedigen. De overvaller vluchtte weg zonder buit, maar struikelde en werd staande gehouden. Beklaagde Bjorn C. kwam voorwaardelijk vrij na de feiten, maar was niet aanwezig op zijn proces. Hij kreeg naast een jaar opsluiting nog een boete van 800 euro. De zussen en hun moeder krijgen een voorlopige schadevergoeding van 1 euro toegewezen, al gaat de burgerlijke afhandeling later verder. In het casino hadden de zussen volgens hun advocaat Rik Demeyer overigens geen geld gewonnen, maar verspeeld. (BBO)