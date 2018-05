Irakees (19) riskeert drie jaar met uitstel 19 mei 2018

Een 19-jarige Irakees heeft zich moeten verantwoorden in het Gentse hof van beroep voor het toebrengen van messteken. De man had in Oostende bij een ruzie een dronken Pool die op de grond lag een messteek toegediend. Het slachtoffer overleefde de aanval. "Er was geen intentie om te doden", pleitte de verdediging. De procureur-generaal, die drie jaar met uitstel eiste, zag dat wel anders. "Wat heb je nodig om te leven? Longen. Jij stak juist op die plek, zoiets kan fataal zijn." Vonnis op 20 juni. (DJG)