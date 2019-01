IPhone-dieven stelen... lege verpakkingen BBO

23 januari 2019

17u19 0 Oostende Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag toegeslagen in multimediazaak en hersteldienst Oratech-it in de Amsterdamstraat in Oostende. De dieven dachten een aanzienlijke buit in de wacht te hebben gesleept, maar niets bleek minder waar.

“Er zijn een tiental verpakkingen van smartphones gestolen, maar er zaten echter geen smartphones meer in. De doosjes waren leeg”, getuigt de zaakvoerder. Hij stelde de inbraak woensdagmorgen vast, toen hij aankwam bij zijn zaak. De inbrekers hadden de voordeur geforceerd en probeerden ook verder in het gebouw door te dringen. Dat mislukte, maar ook binnenin het pand is er dus schade.

“Er is wel nog een smartphone van een klant, die in herstelling was, gestolen. Die ga ik uiteraard vergoeden. Maar gelukkig valt de buit dus mee. Ik zit natuurlijk wel met de schade en dat zorgt voor kosten en enige rompslomp. Maar het kon erger zijn geweest, dus ben ik toch wat opgelucht”, aldus de zaakvoerder van Oratech-it. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en om sporen te zoeken.