Interieurwinkel Jysk opent eerste filiaal in West-Vlaanderen 01 maart 2018

De Deense interieurketen Jysk heeft haar eerste winkel in onze provincie geopend aan de Torhoutsesteenweg 673. Ze bieden betaalbare Scandinavische meubels, interieur, matrassen en woon- en tuinaccessoires aan. De keten, in 1979 opgericht, telt al 2.500 vestigingen in zo'n vijftig landen in Europa en ver daarbuiten, zoals China, Tadzjikistan en Koeweit. Eerder telde Jysk al negentig shops in Nederland, in België zijn er nog maar zes. "De Oostendse winkel is de eerste in West-Vlaanderen, maar er zullen nog filialen volgen in onder meer Roeselare, Oostkamp en Kuurne", vertellen Lana Mannaerts en Shanna Hoefnagels van Jysk. "De keten kent veel succes en ook op onze openingsdag in Oostende kwam heel wat volk over de vloer. Onze service vormt een absolute troef, net als het mooie aanbod. Voor iets meer dan duizend euro kan je al een appartement vollédig inrichten. Een set van een tafel met vier stoelen kost bijvoorbeeld 150 euro." De keten is nog op zoek naar medewerkers voor haar winkels. Alle info: www.jysk.be. (TVA)