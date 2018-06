Interieurbedrijf veroordeeld nadat stagiaire met vingers in zaagmachine belandt 14 juni 2018

02u47 0

Gabriel Interieur uit Oostende is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een arbeidsongeval dat twee jaar geleden plaatsvond in zijn atelier in Gistel. De zaakvoerder van het bedrijf F.A. (44) kreeg een geldboete van 3.600 euro opgelegd, waarvan de helft met uitstel.





Drie operaties

Een toen 19-jarige studente uit Oostende belandde op 5 januari 2016 in het atelier met haar rechterhand in een zaagmachine. Het meisje volgde de opleiding Decor en Standenbouw aan het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge en was een dag eerder met haar stage begonnen bij het interieurbedrijf. "Er waren liefst drie operaties nodig om haar vingers enigszins te herstellen", zegt haar advocaat. "In het bedrijf ontbrak elke vorm van begeleiding of beleid omtrent het welzijn van de werknemers." Gabriel Interieur vroeg de vrijspraak en legde de schuld voor het ongeval bij de school, hoewel die niet vervolgd werd. De rechter verklaarde zich dan ook onbevoegd. Hij veroordeelde wél het interieurbedrijf. "Het slachtoffer voerde een opdracht uit die veel te gevaarlijk was. Hoewel ze in haar school al ervaring had met kleinere machines, had ze nog nooit met een dergelijke machine gewerkt als die van het ongeval. Beklaagde had beter moeten weten en gaf te weinig uitleg."





De stagiaire volgt intussen een opleiding tot verpleegster, maar zal wellicht blijvend last hebben van haar vingers. De rechter kende haar een voorlopige schadevergoeding toe van 2.500 euro en stelde een gerechtsdeskundige aan die de precieze schade van het meisje moet begroten.





(SDVO)