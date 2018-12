Interieurbar Expo&Kafie viert eerste verjaardag Timmy Van Assche

19 december 2018

14u12 0 Oostende Robin Lefever en Tom Truyens openden in de Van Iseghemlaan 47 het opvallende ‘Expo&Kafie’. In amper een jaar tijd evolueerden ze van een koffiebar naar een gezellig ontbijt- en lunchadres. Leuk detail: alles in de zaak is te koop, van stoelen tot het servies.

Twee jaar lang werkten Robin (28) en Tom (23) hun concept uit. Uiteindelijk waagden ze vorig jaar de stap naar hun eigen zaak en Expo&Kafie was geboren. “In Oostende had je al enkele koffiebars. We zochten dus naar een manier om ons te onderscheiden”, vertelt het duo. “Ons concept is zodanig doorgedreven dat elk meubelstuk te koop is: de stoelen, koffietafeltjes, kasten en servies, om maar enkele dingen te noemen. We werken hiervoor samen met interieurarchitecten. Nu slaan we met het bekende woonmerk Pomax de handen in elkaar.” De zaak pakt ook trots uit met tentoonstellingen van bijvoorbeeld fotografen en cartoonisten. Maar misschien wel het belangrijkste is drank en spijs. Robin en Tom zetten kwalitatieve keuken voorop. “We spelen in op de keukentrends, maar geven er een eigen twist aan. Zo bieden we verschillende variaties op gebakken eitjes, maar wij bereiden ze in een stenen schaal in de oven. We serveren ook een breed aanbod aan verse soep, salades, toast met onder andere paté, camembert en hummus. Ook een leuk gerecht: onze gepofte zoete aardappel en grijze garnaaltjes.” Recent startten ze ook met het leveren van ontbijt aan huis en pakken ze uit met kaas- en wijn ‘to go’. “Je krijgt hierbij een fles huiswijn, assortiment kazen, vijgen en dadels, boter, honing en siroop, en stokbrood mee naar huis.” Op de website www.expo-kafie.be vind je een overzicht van alle woonideeën, ontbijten aan huis en kaasplankje. De zaak is dicht op dinsdag en woensdag. Meer info: 059/30.43.70.