Instant Karma wordt echt stadsfestival 21 maart 2018

02u25 0 Oostende Muziekfestival Instant Karma palmt op zaterdag 7 april het hart van Oostende in. Voor het eerst is het festival ook gratis. Ook nieuw is het grote podium in de Langestraat, waar vanaf 15 uur heel wat sterke optredens zullen plaatsvinden.

Shore Shot bijt zaterdag de spits af, gevolgd door Brihang, JtotheC, Nordmann en Témé Tan. Dj Iron bestijgt de planken om 23 uur. Ook lokale muziekcafés springen op de kar. In Copador is er een dj-marathon van 14 tot 5 uur, met onder meer The Brown Collectiv, Chase the Nomad, Denie, Cottrell en andere Oostendenaars. Wie wil dansen, zal dat naar hartenlust kunnen doen. In Lafayette komen dan weer Double D, Stijn en Bobo platen opleggen. Manuscript is het decor voor shows van Shizzle Le Sauvage en Gueush. In Entrepot is het de beurt aan André Kingkong en Radio Martiko.





Beurs en expo

In diezelfde zaken is vanaf 14 uur een grote platenbeurs. Entrepot pakt ook uit met een uniek aanbod iconische muziekfoto's en andere muzikale hebbedingen. "Omdat zoveel verschillende partners uiteindelijk beslist hebben om op de kar te springen, mogen we Instant Karma voortaan gerust een groot belevings- en stadsfestival noemen", vertellen Arne Deblauwe, Lode Pauwels, Gert-Jan Reeskens en Wouter Vanmeenen van de vzw Jong Oostende trots. "En het startschot van The Crystal Ship wordt dan ook op dat moment gegeven, Studio Brussel zal live uitzenden, en dat is mooi meegenomen."





Meer informatie vind je op www.instantkarma.be. (TVA)