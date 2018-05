Installatieschip brengt windmolens naar zee 04 mei 2018

02u37 0 Oostende Onder grote belangstelling is dinsdag het installatieschip Sea Installer aangekomen in Oostende. Het schip wordt ingezet om de Siemens 7 MW-windturbines naar zee te brengen.

Per afvaart worden 2 windturbines naar zee gebracht. Dat zijn 2 torens (87 meter hoog), 2 gondels (elk 400 ton) en 6 wieken (75 meter). De torens worden verticaal getransporteerd. In totaal worden 42 turbines geïnstalleerd, wat betekent dat er 21 reizen vanuit Haven Oostende naar het Rentel-windpark en terug voorzien zijn. De gemiddelde doorlooptijd van 1 reis is ongeveer 4 dagen. De bouw van het Rentel-windpark ging in Haven Oostende van start half februari nadat de eerste onderdelen toekwamen op de REBO offshore windterminal. Op 23 maart werd het zwaarste onderdeel van de Siemens 7 MW-turbine, de gondel (20 meter lang, 9 meter breed, 7 meter diep, 400 ton), via roll-on-roll-off (roro) gelost op de kade. Ondertussen werden de drie verschillende torenelementen op elkaar gemonteerd tot een totale hoogte van 87 meter. De Sea Installer is ondertussen al het zevende hefeiland dat opereert vanop de REBO offshore-windterminal. Elk project vraagt een specifieke aanpak en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. (LBB)