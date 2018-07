Installaties sieren Leopold II-laan 26 juli 2018

Langs de Leopold II-laan in Oostende werden opvallende installaties geplaatst in kader van de tentoonstelling New Implantations.

Op het grasplein voor de bekende horecazaak Faro staat het werk Kubus van Ernst Kraft. De beeldend Kunstenaar heeft, op uitnodiging van curator Fred Maës, een Kubus gebouwd met een omvang van 2 x 2 x 2 meter, waarbinnen zich vier inwendige kubussen bevinden. Ernst Kraft heeft zijn atelier sinds 30 jaar in Malaga. Een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat uit installaties en constructies in openbare ruimtes. Er zijn in totaal tien werken te zien tot 30 september. De andere kunstenaars die aan bod komen zijn Paul Perneel, Dirk Lamote, Alain Sagaert, Hans Cornelius, Peter Defurne, Matthias De Wolf, Patrick Ramont, Dirk Lamote en Fred Maës. (LBB)