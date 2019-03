Inspraakavonden over cultuur in Oostende Leen Belpaeme

06 maart 2019

08u13 0 Oostende Naar aanleiding van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 van de stad Oostende, organiseert de dienst Cultuur opnieuw inspraakavonden voor iedereen die zijn culturele wensen, verzuchtingen of voorstellen kwijt wil.

Het opzet van de avonden is tweevoudig. Enerzijds wordt er gevraagd kritisch stil te staan bij de huidige culturele situatie in Oostende. Anderzijds krijg je de kans om jouw wensen en behoeftes inzake cultuur en over de bibliotheek kenbaar te maken. Er zijn verschillende avond telkens over een ander thema. Op woensdag 13 maart wordt er gesproken over Erfgoed en Kunsten, op donderdag 14 maart over de bibliotheek, op woensdag 20 maart over Podiumkunsten en op woensdag 27 maart wordt er tenslotte dieper ingegaan op Socio-cultuur. De avonden starten telkens om 19.30 uur en vinden plaats in de Bibliotheek, Wellingtonstraat 17. Na afloop biedt de stad Oostende een drankje aan. Inschrijven kan via www.oostende.be/deel-jouw-mening-over-cultuur-in-oostende.