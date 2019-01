Inner Wheel Oostende verdeelt liefst 21.000 euro aan verschillende goede doelen Timmy Van Assche

23 januari 2019

16u31 0 Oostende International Inner Wheel Oostende deelt maar liefst 21.000 euro uit aan verschillende sociale projecten.

Inner Wheel Oostende, dat in 1986 gesticht werd en met 48 leden éé van de grootste van ons land is, wil elk jaar de gemeenschap steunen door goede doelen te financieren. De jaarlijkse Kersthappening in het Thermae Palace Hotel is uitgegroeid tot de belangrijkste activiteit voor fondsenwerving. “Dit evenement vraagt van ieder lid en haar familie een belangrijke inspanning en inzet, maar de voldoening hierdoor vele minderbedeelden te kunnen helpen, schept een sterke band tussen alle leden”, zeggen secretaris Carine Beuselinck en voorzitter Els Blomme-Van Craeymeersch. “De opbrengst van de Kersthappening wordt integraal aan sociale werken gegeven, bij voorkeur aan die waarbij één van de leden dicht betrokken is.” De opbrengst van 21.000 euro wordt verdeeld onder het revalidatieziekenhuis Belgisch Zee Instituut voor Orthopedie BZIO, de vrouwenopvang van CAW Noord-West-Vlaanderen en Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Sint Clara. Ook vzw De Stampaert, Huis Aan Zee van MPIGO De Vloedlijn en vzw Ithaka krijgen een deel van de koek. Verder mogen Koninklijk Werk IBIS, Multiple Sclerose Liga Vlaanderen regio Oostende, palliatieve thuizorg Westhoek-Oostende en de Sint-Vincentiusvereniging Konterdam vele euro’s bijtellen. Tot slot vielen ook Tsjernobylkinderen, vzw ‘t Veld en Zorghuis in de prijzen.