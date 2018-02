Inner Wheel Club verdeelt 23.000 euro 23 februari 2018

Inner Wheel Club Oostende heeft 23.000 euro ingezameld. Ze deden dat tijdens de jaarlijkse kersthappening.





"De opbrengst wordt verdeeld onder verschillende goede doelen, meestal gaat het om organisaties die zich inzetten voor kinderen en vrouwen in de regio van Oostende. We vragen aan de organisaties om zelf een voorstel te doen voor specifiek project dat we kunnen ondersteunen", licht voorzitster Pascale Maes-Heinderson toe.





In totaal kregen 16 organisaties financiële ondersteuning. Het gaat om de vrouwenopvang van CAW, Den Ateljee vzw, De Stampaert vzw, Het komt dik in orde, Huis aan Zee, Ithake vzw, Kinderkankerfonds, Koninklijk Werk Ibis, MS Liga, De Katrol, BuBaO Spermalie, Palliatieve thuiszorg, Sint Vincentius Konterdam, Tsjernobylkinderen, 't Veld vzw en zorghuis vzw.





(LBB)