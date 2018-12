Inline-skater Sandrine Tas "Die schaatsen ruil ik nu even in voor stapels boeken" 2018 OM NOOIT TE VERGETEN | Ontelbare gouden medailles, maar amper prijzengeld Christophe Deconinck

31 december 2018

17u21 0 Oostende Inline-skater Sandrine Tas (23) heeft al zoveel titels binnengerijfd dat ze met de medailles en trofeeën bijna geen blijf meer weet. Maar terwijl in het schaatsen grote bedragen aan prijzengeld worden uitgedeeld, houden skeelers amper iets over aan hun overwinningen. Tas zit dan ook met haar neus in de boeken om haar toekomst te verzekeren. "Mijn leven bestaat momenteel uit studeren, trainen, wedstrijden rijden en vooral blijven gaan."

Wie er de krantenartikels van het voorbije jaar op na slaat die berichten over skeeleren, krijgt een ellenlange opsomming van alle medailles die Sandrine Tas in de wacht heeft gesleept. Maar in plaats van in de wintermaanden achterover te leunen en te genieten van de roem, legt ze zich toe op haar studies: "Ik heb de tijd niet om er echt bij stil te staan", geeft ze weifelend toe. "Mijn leven bestaat momenteel uit studeren, trainen, wedstrijden rijden en vooral blijven gaan. Wat die zeges betreft, moet ik eerlijk bekennen dat ik het zelf niet bijhoud. Al die medailles verdwijnen voorlopig in een grote doos. Misschien hang ik die later nog wel eens mooi uit, maar nu kom ik echt tijd te kort. Atleten uit andere disciplines nemen vaak hun sport voor op hun studies, maar dat kan ik me niet permitteren. Ik ben enkele maanden geleden gestart met mijn Master bio-ingenieur en moet overdag naar de les in Gent. Doordat ik in Gent niet naar behoren kan trainen, moet ik vanuit Zandvoorde pendelen met de auto en daar kruipt ook veel tijd in."

Broers

Iedereen die wat van sport kent, weet dat er in tegenstelling tot andere sporten met inline-skaten bijster weinig geld te verdienen valt. Al lijkt Sandrine daar niet wakker van te liggen. "Nog een geluk dat ik het statuut van topsporter heb gekregen en een goeie sponsor heb of het zou niet haalbaar geweest zijn. Maar het is nu eenmaal de sport waar ik mijn hart aan heb verloren. Ik heb de microbe van mijn broers Kwinten (31) en Siemen (25), die me voor zijn gegaan, gekregen. Al van toen ik nog een kind was, stond alles in huis in het teken van sport. Mijn moeder geeft training aan junior-Zwaantjes (de jongeren van de Roller Club in Zandvoorde, nvdr). Het was eigenlijk niet meer dan logisch dat ik er ook in zou meegroeien. Toen ik 4 jaar was, ben ik gestart met recreatief in-line skaten, hier aan het eind van de straat. Op mijn zevende was ik al ingeschreven voor competities. Van toen af is het nooit meer gestopt."

Slechte verliezer

Haar broer Kwinten staat haar bij als coach. "Hij is niet alleen mijn coach, maar bovendien bondscoach en ik heb het volste vertrouwen in hem, net als in mijn trainer Piet Van Bastelaere. Tijdens de trainingen hebben we een andere band ontwikkeld en Kwinten is trouwens een stuk ouder dan mij, wat ook ergens een rol speelt. Als hij kritiek geeft, heb ik geleerd dat te aanvaarden omdat hij soms fouten ziet die ik bij mezelf niet zou ontdekken. Ondanks het leeftijdsverschil lijken we eigenlijk sterk op elkaar, want tien jaar geleden reed Kwinten de EK's en WK's waar ik me nu voor inzet en hij heeft dezelfde studies als ik afgewerkt."

Ze lijkt wel onverslaanbaar in haar eigen sporttak. Maar wat als ze eens naast een titel grijpt? "Ik moet toegeven dat ik een slechte verliezer ben. Alleen wanneer ik het beste van mezelf heb gegeven en op waarde word geklopt, kan ik me er enigszins bij neerleggen, maar tevreden moeten zijn met zilver door een technisch mankement is altijd wel zuur natuurlijk."

Olympische Spelen

Wat opvalt, is dat ze zowel in lange afstanden als in de sprint uitblinkt, maar ook marathons als eerste uitrijdt. Wat het geheim hier achter is, geeft ze niet zomaar prijs. "Wil je goed zijn in de driehonderd meter, dan moet je die explosiviteit trainen door in de gym met gewichten te trainen. Doordat ik niet altijd op een piste kan trainen, ga ik vaak lopen in Zandvoorde of langs de Watersportbaan in Gent. Ik heb het geluk dat mijn spieren beide uitdagingen aankunnen, maar mijn focus ligt bij de lange afstanden. Ik zou ook heel graag het mythische karakter van de Olympische Spelen eens ervaren. Net daarom schakelen veel topsporters over op een andere discipline, waarvoor wel Spelen worden georganiseerd. Anderen, zoals Bart Swings, combineren skeeleren met schaatsen, maar voor mij is dat geen optie. Ik hoop dat inline-skaten ooit erkend wordt als Olympische discipline, maar als ik er zelf wil bij zijn, zal het snel moeten gaan. Ik maak deel uit van Powerslide-Matter World team, waar ook Bart bij hoort. We hebben een goede band, maar omdat ik vasthoud aan inline-skaten, wordt het moeilijk dezelfde status te behalen. Natuurlijk is dat jammer, maar in de skeelerwereld zit nu eenmaal niet zoveel geld als in voetbal of wielrennen. Daarom probeer ik er niet te veel over te piekeren."

Een ander heikel punt is het gebrek aan faciliteiten voor inline-skaters om te trainen. "Er zijn zo goed als geen pistes. Enkele jaren geleden opperde gedeputeerde voor Sport Carl Vereecke de idee om een schaatspiste in West-Vlaanderen aan te leggen waar ook inline-skaters 's winters zouden kunnen trainen, maar daar is niets van in huis gekomen. Ik prijs mezelf gelukkig om bij Zwaantjes te kunnen trainen, waar ik kind aan huis ben. Het grootste nadeel van deze piste is dat er geen dak op ligt, wat de mogelijkheden om te trainen beperkt, met dank aan ons Belgische klimaat", lacht Tas.

Leuke dingen

Als je hele leven in functie staat van werken en studeren, blijft er dan nog tijd over voor leuke dingen? "Tuurlijk. Zelfs voor een lief", lacht ze. Vanuit de keuken zwaait de Nieuw-Zeelandse inline-skater, marathonschaatser en langebaanschaatser Peter Michael, ons glimlachend toe. "Ik leef heus niet zo ascetisch, hoor. Feesten zegt me eigenlijk weinig, maar tijdens de afterparty van het WK laat ik me wel eens gaan. Maar alcohol lust ik niet en frietjes laat ik zoveel mogelijk achterwege. Aan chocolade kan ik echter nooit weerstaan. Gelukkig kookt mijn mama elke dag vers en gezond, waardoor ik af en toe wel eens mag zondigen. Maar met de feestdagen nu is het wel gevaarlijk", besluit Sandrine.