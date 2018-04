Ingebroken in dertien kelders 07 april 2018

In dertien verschillende kelders van een appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg in Oostende werd donderdagnacht ingebroken. Dat stelden de bewoners gisterenmorgen vast. Volgens de politie werden tal van voedingswaren en gereedschappen ontvreemd. Er is een onderzoekt opgestart.





(BBO)