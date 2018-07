Industriegrond raakt stilaan op in Oostende TEGEN 2020 BOUWEN 5 BEDRIJVEN IN PLASSENDALE LEEN BELPAEME

14 juli 2018

02u27 1 Oostende De bedrijfsgrond in Oostende raakt stilaan op. Tegen 2020 zullen vijf bedrijven bouwen op de industriegrond in Plassendale. De stad zou het industrieterrein aan de Kromme Elleboog graag ontdubbelen en zo'n 20 hectare extra industriegrond creëren, maar daarover moet de Vlaamse Overheid beslissen.

Er zal de komende jaren opnieuw volop gebouwd worden in Plassendale. Verschillende bedrijven openen hier een nieuwe vestiging of verhuizen. De grootste nieuwkomer is Carro-Bel. Het nieuwe bedrijf, met de naam Carro-Coast ligt officieel weliswaar in Oudenburg. "Momenteel vertrekken al onze vrachtwagens nog uit Ternat, maar ook aan de kust is er veel werk voor ons", licht Kevin Gunst toe.





"We hebben daarom besloten om een bedrijf op te starten op de Plassendale II-site in Oudenburg. De ligging was voor ons een doorslaggevende factor. De volledige kustlijn is binnen handbereik." Het bedrijf wil tegen midden volgend jaar een tiental vrachtwagens posteren op het terrein, met cementsilo en zand. "Voor 2020 willen we hier een overdekte bedrijfsruimte bouwen, met werkgelegenheid voor 50 mensen."





Ideale ligging

Ultim Wood zal dan weer een vestiging bouwen aan de Solvaylaan tussen Fides Petfood en Fire Technics. Momenteel is het bedrijf nog gevestigd in een huurpand in Brugge.





"We kiezen voor Oostende omdat de ligging ideaal is: op 5 minuten van andere industriezones zoals Oostkamp, amper files en de industriegrond is betaalbaar", zegt zaakvoerder Philip Verhelst. Het plan is om binnen 5 jaar 25 werknemers tewerk te stellen.





Uitbreiden

Soundsystem verhuist dan weer van Oostkamp naar Oostende en wil groeien van 4 medewerkers naar tien op een industrieterrein van 5.059 vierkante meter. De Oostendse afdeling van Cras zal verhuizen naar de John Cordierlaan in 2019. "Met deze vestiging willen we verder uitbreiden en onze activiteiten in de kustregio versterken", zegt Hans Viaene van Cras. Er werken nu 2 mensen bij Cras, maar dit zou groeien naar 7 werknemers. Ook Facq verhuist en bouwt een sanicenter in Oostende als contactpunt voor professionals in de regio. Er zullen hier 10 tot 15 mensen werken.Met de nieuwe projecten blijft er zo'n 22 hectare industriegrond over in Oostende, maar er lopen al verschillende gesprekken met bedrijven. "Dat wil zeggen dat er tegen 2020 geen bedrijfsgrond meer zal zijn", licht burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) toe. "Sinds zes jaar loopt een vraag om de Kromme Elleboog te ontdubbelen en zo 20 hectare industriegrond bij te creëren. Dit zal weliswaar een beslissing zijn van de volgende Vlaamse regering." Vandaag werken 2.512 mensen op de verschillende Oostendse bedrijfsterreinen. "Dat zijn er 300 meer dan vorig jaar", zegt Vande Lanotte nog.