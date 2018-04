Indringer blijkt dakloze op zoek naar eten 16 april 2018

De bewakers van het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende hebben vrijdagnacht de politie opgebeld toen ze rond 3 uur een indringer opmerkten op de terreinen van het ziekenhuis. De 34-jarige verdachte bleek een dakloze man van Poolse afkomst die al een tijdlang in Oostende verblijft. Volgens de politie was de man eten in een afvalcontainer achter het ziekenhuis aan het zoeken. De man werd ter identificatie overgebracht naar het politiekantoor, waarna hij mocht beschikken. (BBO)