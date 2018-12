Inbrekers viseren vier woningen in Vogelwijk Siebe De Voogt

30 december 2018

01u41 0

In de Vogelwijk in Stene, bij Oostende, hebben inbrekers vrijdagnacht toegeslagen in vier woningen. Kort na middernacht stelden bewoners van de Zilvermeeuwstraat bij hun thuiskomst vast dat hun achterdeur opengebroken werd. De daders gooiden de glazen deur van de veranda in en een glazen deur die toegang gaf tot de living. Binnen doorzochten ze alle kasten, maar wat er precies gestolen werd is nog niet duidelijk. Ook in de Blauwvoetstraat werd even later een inbraak vastgesteld in een woning. De inbrekers doorzochten verschillende kamers en dronken intussen ook enkele flessen alcohol uit. Ook bij een inbraak in de Kuifeendstraat namen de daders de tijd om een hapje te eten en een glas te drinken. Tot slot kreeg de Oostendse politie zaterdagmorgen nog een melding van een woninginbraak in de Kraanvogelstraat. Het labo van de federale politie ging op alle plaatsen ter plekke voor sporenonderzoek. Van de daders is vooralsnog geen spoor.