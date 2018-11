Inbrekers stelen veel uurwerken bij 't Gouden Klokje 07 november 2018

Inbrekers hebben maandagnacht een grote buit gemaakt bij de Oostendse juwelier en horlogezaak 't Gouden Klokje in de Voorhavenlaan in de Vuurtorenwijk. De eigenaar was afwezig toen de dieven binnenbraken.





Volgens de politie konden de inbrekers ongestoord hun gang gaan doordat de rolluiken gesloten waren en van buitenaf niets te zien was. De hele privéwoning en de zaak werden doorzocht. De inbrekers stalen een grote hoeveelheid uurwerken. 't Gouden Klokje was gisteren de hele dag gesloten door het sporenonderzoek en de opkuis van de rommel die de inbrekers maakten.





"Wellicht zal mijn zaak de volgende dagen nog gesloten blijven. Ik weet alvast dat het verlies groot is. Om het onderzoek niet te schaden, wil ik niet verder niets kwijt", zegt de zaakvoerder. De politie speurt intussen naar de daders. (BBO)