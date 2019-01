Inbrekers stelen geld bij Vlaamse Visserijcoöperatie BBO

25 januari 2019

17u25 0 Oostende Inbrekers hebben donderdagnacht toegeslagen in het filiaal van de VVC Equipment langs de Hendrik Baelskaai in Oostende, een leverancier van scheepsbouwmaterialen. De dieven gingen aan de haal met een som geld.

Toen het personeel van de Vlaamse Visserijcoöperatie vrijdagmorgen aan kwam, bleek dat alles lades en kasten open stonden. Volgens de politie drongen de dieven binnen door een raampje in te slaan. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook in de Wielingenstraat in Mariakerke hebben dieven donderdagnacht proberen in te breken. Een eigenaar van een appartement op het gelijkvloers, een tweede verblijf, zag dat de er een deur geforceerd was. De dieven raakten echter niet binnen.