Inbrekers slaan toe 19 februari 2018

Inbrekers sloegen zaterdag toe in een woning in de Brusselstraat in Oostende, terwijl de bewoners afwezig waren. Ze merkten bij thuiskomst rond 22.30 uur dat hun huis volledig werd doorzocht en er een kleine som geld verdwenen was. De politie ging ter plaatse en is een onderzoek gestart. (BBO)