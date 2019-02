Inbrekers slaan toe in woning en nemen de vlucht in Audi Siebe De Voogt

24 februari 2019

19u10 0 Oostende In Oostende en omgeving werd dit weekend op verschillende plaatsen ingebroken. In één woning zagen de buren de daders nog net wegrijden in een zilverkleurige Audi.

In de Aalscholverstraat in Stene, bij Oostende, braken dieven zaterdagavond even na 19.30 uur binnen in een woning. De buren werden gealarmeerd door het inbraakalarm en zagen nog net twee verdachten uit de tuin weglopen. De inbrekers namen de vlucht in een zilverkleurige Audi break. De getroffen woning bleek volledig doorzocht te zijn. De dieven hadden op de eerste verdieping een raam opengebroken en konden zo het huis betreden. De politie is een onderzoek gestart, maar van de daders is voorlopig geen spoor. In Oostende zelf werd zondagmorgen een inbraak vastgesteld in een tweede verblijf langs de Koningin Astridlaan. De daders hadden er zich toegang verschaft tot het appartement met een valse sleutel en bleken er zelfs even te hebben gewoond. In de Troonstraat werd dan weer ingebroken in een kelder. De eigenaar stelde de inbraak vast, toen hij terugkwam van reis. Zijn postzegelverzameling en enkele oude munten werden gestolen.