Inbrekers slaan opnieuw drie keer toe BBO

05 februari 2019

19u25 0 Oostende Inbrekers hebben toegeslagen in de Kastanjelaan in Stene bij Oostende. Volgens de politie stelde de dochter van de bewoners dinsdagmiddag vast dat er ingebroken was in het appartement via het schuifraam.

Over de buit is voorlopig niets bekend gezien de bewoners niet thuis zijn. De politie stuurde het labo voor een sporenonderzoek. Maandag rond 12 uur en 18 uur werden al inbraakpogingen vastgesteld in de buurt, namelijk in de Strobloemlaan.De dieven raakten echter niet binnen. Het lijkt aannemelijk dat dezelfde daders verantwoordelijk zijn. De politie is een onderzoek gestart. De laatste maanden wordt Oostende geteisterd door tal van inbraken.