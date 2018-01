Inbrekers opgeschrikt 02u27 0

Inbrekers hebben zaterdagavond in de Eekhoornstraat in Zandvoorde geprobeerd om binnen te raken in een woning. De bewoners ontdekten dat toen ze even voor 20 uur thuiskwamen. Vermoedelijk werden de inbrekers door hen opgeschrikt. De politie snelde met patrouilles ter plaatse, maar een speuractie in de buurt leverde niets meer op. (SDVO)