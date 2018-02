Inbrekers op de vlucht door alarm 14 februari 2018

Dieven hebben maandagnacht rond 1.20 uur proberen in te breken in een restaurant langs de Troonstraat in Oostende. "Op de bewakingscamera zag de uitbater hoe twee mannen poogden de deur in te stampen. Toen het alarm afging, vluchtten ze weg. Opzoekingen leverden voorlopig weinig resultaat op", zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. (BBO)