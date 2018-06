Inbrekers maken buit in mobilhomes 12 juni 2018

02u45 0 Oostende In De Panne en Nieuwpoort is zondag tussen 14.30 uur en 18 uur op gelijkaardige wijze ingebroken in een mobilhome en er werd telkens een riante buit gemaakt.

Een van de campers stond geparkeerd langs de Boterdijk in Nieuwpoort. Toen de eigenaars uit Meulebeke terugkwamen, bleek het raam verwijderd. Tal van elektronica, zoals een ingebouwd gps-toestel, een mobiel gps-toestel, een iPad en een iPhone, is verdwenen, net zoals een handtas met geld en kledij. Op het Koningsplein in De Panne gingen dieven op dezelfde manier te werk. Uit die camper werden een iPad, een iPod, fototoestellen, geld, kledij en ook enkele bollen wol gestolen.





Dieven hebben ook ingebroken in een geparkeerde mobilhome aan de Nieuwpoortsesteenweg en een geparkeerde auto langs de Zeedijk in Oostende. Dat stelden de eigenaars gisteren rond 14 uur vast. Telkens werd het raam ingeslagen. Uit de mobilhome van Duitse toeristen verdwenen een laptop, medicatie, toiletgerief en een slaapzak. Uit de wagen volgens de politie enkele persoonlijke spullen gestolen. (BBO)