Inbrekers halen tijdelijke Lijnwinkel bij station overhoop BBO

14 maart 2019

17u11 0 Oostende Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in de tijdelijke Lijnwinkel bij het station van Oostende. Het winkeltje werd volledig overhoop gehaald, maar van een grote buit was geenszins sprake.

Het personeel van De Lijn stelde de inbraak donderdagmorgen vast. “De inbrekers hebben het rolluik opgetild en gooiden het raam stuk met een steen. Het tijdelijke verkooppunt werd volledig overhoop gehaald en doorzocht. Er zijn ook enkele kasten open gebroken”, duidt Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn. De dieven konden evenwel geen geld ontvreemden. “Er werden enkele verloren voorwerpen, die in de kast lagen, meegenomen. De schade is in elk geval groter dan de buit”, aldus de woordvoerster. De politie is een onderzoek gestart, onder meer op basis van camerabeelden uit de buurt.