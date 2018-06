Inbrekers eten, overnachten en stelen bij Galerie BeauSite 27 juni 2018

Dieven hebben maandagnacht ingebroken, gegeten, overnacht en gestolen bij Galerie BeauSite langs de Albert I-Promenade in Oostende. Het verlies loopt op tot in de duizenden euro's. "De dieven raakten via een zijdeur binnen. Ze hebben mosselen gegeten in het privégedeelte van de zaak en sliepen ook in de bedden. De kassa-inhoud is gestolen en er zijn ook drie laptops en een muziekinstallatie verdwenen. Ook een duur glasraam sneuvelde", zegt zaakvoerder Gilles Meskens, die de inbraak gisterenmorgen vaststelde. "Heel toevallig bleef ik maandagnacht niet thuis slapen omdat mijn auto defect was. Ik moet misschien blij zijn, anders had ik mogelijks oog in oog gestaan met de inbrekers", aldus Meskens. In zijn horecazaak, beneden in het beschermde art deco-gebouw Residentie Beau Site, staat tevens voor een aardige som aan kunst. "Maar die bleef gelukkig onaangeroerd. Nu is een alarmsysteem een prioriteit", besluit de zaakvoerder. Er zijn camerabeelden voorhanden en de politie onderzoekt ze. Ook het labo kwam er langs voor een sporenonderzoek. (BBO)