Inbrekers dringen binnen via kattenluik 14 februari 2018

Inbrekers drongen maandag overdag binnen in een huis in de Werkzaamheidstraat in Oostende. Dat stelde de bewoner na thuiskomst, iets na 16 uur, vast.





"De dieven braken het kattenluik in de achterdeur open en konden op die manier de woning betreden", zegt politiecommissaris Carlo Smits van de lokale politie Oostende.





Over de buit is niets bekend. "Het labo van de federale gerechtelijke politie ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het onderzoek loopt", aldus Smits. (BBO)