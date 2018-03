Inbrekers aan de haal met opbrengsten carnavalsvereniging 20 maart 2018

02u39 0 Oostende Inbrekers hebben afgelopen weekend in Westende ingebroken in het huis van de voorzitter van de Oostendse carnavalsvereniging Orde van de Charleston.

De dieven maakten in het huis langs de Lombardsijdelaan een grote buit. Zo'n 5.000 euro aan inkomsten van de carnavalsvereniging namen ze mee. Daarnaast braken de dieven ook de spaarpotjes van de kleinkinderen open en stalen ze juwelen, armbanden, kettingen, een laptop en een fotocamera. "Ik moest de opbrengsten van onze laatste stoeten nog naar de bank brengen. Ik kan mezelf voor het hoofd slaan dat ik dat geld niet eerder naar de bank heb gebracht. Het is erg dat de vereniging en mijn kleinkinderen hiervan het grootste slachtoffer zijn", reageert Marc Van Gampelaere (57). "De dieven sloegen zaterdagavond toe, precies op het moment dat ons bal plaatsvond. Ze wisten dat we niet thuis waren. Ze drongen onze tuin binnen, braken de achterdeur open en gooiden alles overhoop. Ik was geschokt." Marc wil nu een tombola organiseren om de verliezen te recupereren.





Het labo vond vingerafdrukken op de spaarpotten. Een buur noteerde ook de nummerplaat van een verdacht voertuig. De politie onderzoekt de zaak. (BBO)