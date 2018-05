Inbreker verzamelt buit in 'Grot van Ali Baba' 16 mei 2018

Een 37-jarige man uit Oostende riskeert 30 maanden cel, omdat hij liefst 20 keer inbrak in woningen en bij vzw's in Oostende en Bredene. Toen de politie hem op 22 april vorig jaar oppakte, trof ze de buit aan in zijn garagebox.





"Het leek wel de Grot van Ali Baba: ze zat werkelijk tjokvol met gestolen spullen. Die stonden allemaal netjes gestockeerd. Jimmy D. was op internet aan het zoeken hoeveel alle spullen waard waren." Vreemd genoeg stal D. niet alleen de waardevolste voorwerpen: vijf kinderfietsen bij Ibis, twee bakken Duvel bij Rollerclub De Zwaantjes en in huizen juwelen, postzegelverzamelingen, een leesbril, trouwboek, maar ook een computer en werkmateriaal.





Soort ziekte

Advocaat Jan Dekersgieter verklaarde zijn bizarre gedrag. "Die man is niet het prototype van een inbreker, maar is eerder een 'verzamelaar'. Hij heeft een soort ziekte: hij verzamelt de gekste dingen door ze te stelen en in zijn garagebox te stallen. Ik keur dit zeker niet goed, maar die man heeft structuur nodig. Daarom zou een begeleiding of een fikse werkstraf veel beter zijn voor hem."





De man staat op 19 juni, wanneer er vonnis is, ook nog terecht in een tweede zaak van inbraken. (JHM)