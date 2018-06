Inbreker dineert in restaurant 't Valentientje 23 juni 2018

02u48 0

Een inbreker heeft donderdagnacht naar hartenlust gedineerd in restaurant 't Valentientje in de Zandvoordestraat in de Konterdamwijk. De nachtelijke bezoeker forceerde de voordeur en ging binnen. "De man heeft mixed grill klaargemaakt voor zichzelf en dronk ook een fles cava leeg. Het bord en bestek lagen er nog. In de bar waren twee flessen wijn stukgeslagen", vertelt zaakvoerder Tony Obi (53), voormalig speler bij KVO. Hij belde de politie, die het labo ter plaatse liet komen voor een sporenonderzoek. "Wat later keek ik buiten en zag ik een slapende man liggen in het straatje achter de zaak. Hij had een van mijn flessen cava bij zich. Toen ik hem aansprak, gaf hij die terug", aldus Tony. De politie kwam opnieuw, maar de man was weg. Hij werd wel herkend op foto en blijkt geen onbekende voor de politie. De politie vergelijkt nu vingerafdrukken. Het restaurant staat overigens te koop, maar is nog steeds open. (BBO)