Inbraken mislukke"n 10 juli 2018

Inbrekers hebben zondagnacht geprobeerd om binnen te raken in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat in Oostende. Dat stelden de verantwoordelijken gisteren vast. Aan de deur waren inbraaksporen te zien, al raakten de daders niet binnen. In de Van Iseghemlaan probeerde een dief eveneens binnen te raken in een woning. Een bewoner merkte dat er aan het slot was geprutst toen hij maandagmorgen rond 8 uur een korte tijd afwezig was. Vermoedelijk nam de dader de benen.(BBO)